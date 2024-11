A murit in prima zi de munca

Patru muncitori au fost surprinsi, vineri, sub un mal de pamant in timp ce faceau excavatii in localitatea Sapoca, judetul Buzau. Unul dintre ei a murit, lasand sapte copii orfani. Era in prima lui zi de serviciu la firma respectiva.La fata locului au intervenit 16 pompieri cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, doua ambulante SMURD, doua ... citește toată știrea