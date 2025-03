A murit la 17 ani

Un adolescent in varsta de 17 ani si-a pierdut viata intr-un accident provocat de prietenul sau, un tanar de 18 ani. Soferul a pierdut controlul asupra directiei de mers intr-o curba si a lovit cu masina un cap de pod. Rezultatul drugtestului a fost pozitiv.Accidentul mortal s-a petrecut sambata dimineata in localitatea Fagetelu din judetul Olt."La data de 22 martie 2025, in jurul orei 05.50, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe ... citește toată știrea