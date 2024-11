A murit pe banda de urgenta

Un eveniment tragic s-a petrecut vineri pe autostrada Arad-Timisoara. Un barbat in varsta de 40 de ani, care se oprise pe banda de urgenta a fost lovit si ucis de un camion.Victima a fost lovita cu putere de un camion in timp ce se afla in exteriorul masinii. Personalul medical de urgenta, sosit la fata locului, nu au putut decat sa constate decesul.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, un accident rutier grav s-a produs pe autostrada A1, pe tronsonul Arad-Timisoara. ... citește toată știrea