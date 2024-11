A murit un cunoscut magistrat gorjean

Mihai Ladaru, fost procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Motru, a decedat la 53 de ani, lasand in urma un gol imens si o durere profunda in inimile colegilor, prietenilor si intregii comunitati. Acesta se pensionase de putin timp, insa, potrivit apropiatilor, se confrunta cu probleme de sanatate.Mai multe mesaje de condoleante au fost publicate pe paginile de socializare:"A fost un adevarat profesionist si un prieten de nadejde. Suntem alaturi de familie in aceste clipe grele. ... citește toată știrea