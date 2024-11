A preluat o primarie inglodata in datorii

Primaria din comuna gorjeana Stejari se confrunta cu probleme financiare grave, cu datorii acumulate fata de firme care au realizat lucrari in localitate.De asemenea, exista facturi neplatite pentru utilitati, iar fondul de garantare a unei finantari europene solicita primariei sa returneze 8.000.000 de lei. In plus, contributiile la stat pentru angajati nu au fost virate de cateva luni.Aceste nereguli au fost descoperite de noul primar al comunei Stejari, Ion Budilica, care stia situatia ... citește toată știrea