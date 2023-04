Un localnic din comuna gorjeana Balesti a ramas fara animalele pe care le avea in gospodarie. Vaci, porci, gaste, rate. Pe toate i le-au luat cei de la Politia Animalelor.Motivul este ca omul nu ar fi avut grija de ele. Animalele erau tinute in conditii improprii.Toate vor ajunge in adaposturi din alte judete.Politia a transmis ca omul a fost amendat.La data de 19 aprilie a.c., politisti din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor au efectuat verificari la locuinta unui barbat de 60 ... citeste toata stirea