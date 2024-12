A rasturnat incarcatura pe sosea

Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a fost sesizat astazi cu privire la faptul ca, pe DN 6, in afara localitatii Isalnita, a avut loc un accident rutier.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului Rutier care au stabilit faptul ca un barbat, de 50 de ani, din judetul Arges, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe DN 6, din directia Filiasi catre Craiova, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor s-a rasturnat pe partea carosabila.In urma ... citește toată știrea