A renuntat la job-ul intr-o multinationala ca sa cultive aronia in Gorj

Aronia l-a ajutat sa invinga cancerul si a ajuns sa infiinteze o plantatie ecologica intr-o comuna din Gorj, pe pamantul bunicilor. Acum vinde dulceata, sirop, otet de aronia sau fructele ca atare. Aronia este un fruct extrem de benefic pentru sanatate, bogat in vitamine, minerale si antioxidanti.Marius Toporiste este inginer de meserie. A renuntat la job-ul int-o multinationala dupa ce a aflat ca sufera de cancer, in urma cu cativa ani. Nu a urmat un tratament medicamentos, ci sustine ca ... citeste toata stirea