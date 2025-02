A salvat trei vieti dupa moarte

Fetita de 12 ani, care s-a aruncat de pe o cladire abandonata din Valea Jiului, a murit la spital. A stat cateva zile in coma, iar mama ei a acceptat sa-i fie prelevate organele. Nu e singura tragedie care a lovit familia. Tatal fetei s-a sinucis in urma cu cateva zile.Fetita se afla in moarte cerebrala, in Spitalul Judetean Timisoara."Mama si-a dat acordul pentru prelevarea de organe, dupa ce a fost ... citește toată știrea