Autoritatile au emis sambata, 8 ianuarie, un nou raport preliminar privind evolutia pandemiei de coronavirus in Romania.Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 6.036 infectari noi si 26 de decese. "Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 8 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost ... citeste toata stirea