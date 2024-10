A ucis-o si s-a intors in tara

O romanca din Bailesti - Dolj a fost ucisa departe de casa, chiar de cel cu care isi impartea viata de peste un deceniu. Trupul ei a fost ingropat langa Berlin, intr-o padure.Barbatul care a omorat-o s-a intors in tara si a fost prins miercuri seara. Urmeaza sa fie predat autoritatilor din Germania.Cristina si iubitul ei Ciprian au plecat spre Germania, in septembrie. Recent, barbatul de 32 de ani s-a intors singur acasa in Bailesti - Dolj si le-a spus apropiatilor ca s-au despartit. ... citește toată știrea