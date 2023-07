O femeie din Targu Jiu a alertat Politia dupa ce fostul iubit i-a aruncat o sticla cu benzina in fata usii, apoi i-a dat foc.Politistii deplasati la fata locului au stabilit ca in jurul orei 05:00, persoane necunoscute au pozitionat in fata usii de acces in locuinta, un recipient din plastic, ce continea produs petrolier, dupa care i-a dat foc, insa fara sa fie afectate alte bunuri.In imobil se aflau doua femei, mama si fiica, de 70, respectiv 47 de ani.Cele doua le-au declarat ... citeste toata stirea