Accident cu 12 masini pe autostrada

Traficul pe Autostrada A3, sensul Bucuresti - Ploiesti, este deviat in aceasta dimineata in urma unui accident care a avut loc la kilometrul 56, in zona localitatii Dumbrava, judetul Prahova. In incident au fost implicate in jur de 12 autovehicule, iar primele evaluari indica faptul ca trei persoane au suferit rani usoare."Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul se desfasoara dirijat, alternativ, pe DN 1A Ploiesti - Brasov, la ... citește toată știrea