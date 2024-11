Accident cu un autobuz furat

Un tanar de 22 de ani a furat un autobuz din localitatea Camin, judetul Satu Mare, si a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, informeaza IPJ Satu Mare. Incidentul a avut loc joi, in jurul orei 13.30, cand un barbat a sesizat politia despre disparitia vehiculului parcat pe strada Principala.Autobuzul apartinea unei societati comerciale la care este angajat barbatul care a anuntat furtul.Politistii au actionat prompt si au localizat autobuzul in trafic, pe raza municipiului Carei. In ... citește toată știrea