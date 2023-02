Accident grav, cu cel putin doi raniti. Update/Patru victime!

Cel putin doua persoane au fost ranite grav dupa ce au fost implicate intr-un accident de circulatie in zona Virt, din Rovinari. Evenimentul s-a petrecut, in urma cu putin timp.Masina a iesit de pe carosabil, a rupt un grad si s-a oprit in curtea unui localnic din zona. Din primele date, doi pasageri au ramas prinsi intre fiarele masinii. La fata locului, au fost solicitate doua salvari si un echipaj de descarcerare de la Pompieri.Politia face cercetari sa stabileasca filmul evenimentului. ... citeste toata stirea