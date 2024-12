Accident grav pe DN 7 la Milcoiu: O persoana ranita si trafic blocat

In aceasta dimineata, un accident rutier grav a avut loc in localitatea Milcoiu, judetul Valcea, pe Drumul National 7 (DN 7), la kilometrul 161+200 m. In urma coliziunii dintre un autoturism si un autotren, o persoana a fost ranita, iar traficul a fost blocat complet.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, din primele cercetari reiese ca accidentul s-a produs in urma coliziunii dintre cele doua vehicule. In urma impactului, o persoana a fost incarcerata, fiind necesara ... citește toată știrea