Accident grav pe DN6: doua persoane au decedat, trei au fost ranite

Evenimentul rutier s-a petrecut in localitatea Isalnita."La data de 04 ianuarie a.c., ora 15:00, politistii Serviciului Rutier Dolj au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, in localitatea Isalnita.Politistii deplasati la fata locului au constatat faptul ca, un barbat din judetul Valcea, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe prima banda a DN 6, in localitatea Isalnita, sensul de deplasare Craiova catre Filiasi, nu s-ar fi asigurat corespunzator la ... citeste toata stirea