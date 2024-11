Accident grav pe Valea Oltului: sase persoane ranite, traficul blocat

Sambata seara, 16 noiembrie 2024, traficul rutier a fost blocat pe DN 7, in localitatea Racovita, judetul Valcea, din cauza unui accident violent intre doua autoturisme. In urma impactului, unul dintre vehicule a fost proiectat in afara carosabilului.Accidentul s-a produs la kilometrul 216+300, in jurul orei 21:00, fiind raportat printr-un apel la 112. Politistii Serviciului Rutier sositi la fata locului au stabilit ca un barbat de 28 de ani, din Brezoi, a intrat in coliziune cu un autoturism ... citește toată știrea