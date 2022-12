Accident in apropierea caii ferate. Trei soferi implicati!

Un eveniment rutier a avut loc astazi, 24 decembrie, in orasul Targu Carbunesti.Un barbat de 45 de ani, din comuna Jupanesti, in timp ce conducea un autoturism, in apropierea caii ferate amplasate la intrarea in orasul Targu Carbunesti, a intrat in coliziune cu un autoturism ce se afla oprit, la volanul caruia se afla un barbat de 33 de ani, din orasul Targu Carbunesti. In urma impactului, cel de al doilea autoturism a fost proiectat intr-un altul, care de asemenea se afla oprit la trecerea ... citeste toata stirea