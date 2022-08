Accident in Balesti

Un accident de circulatie s-a petrecut, joi, intr-o intersectie din satul Tamasesti, din Gorj. O copila, in varsta de 13 a fost transportata la spital dupa ce a fost lovita de o masina. Fata se afla pe bicicleta si nu s-a asigurat atunci cand a ajuns in intersectie.Politia a deschis un dosar penal in acest caz."La data de 18 august a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Targu-Jiu au fost sesizati prin apelul unic 112 de catre o tanara de 22 de ani, din municipiul Targu-Jiu, cu ... citeste toata stirea