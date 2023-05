Un grav accident rutier a avut loc in urma cu doar cateva minute, in Defileul Jiului! Din primele informatii, un motociclist a fost grav ranit! Echipaje ale Politiei si Ambulantei au fost mobilizate in zona.Incidentul s-a petrecut intr-o curba in care vizibilitatea este redusa. In momentul de fata, traficul este blocat pe ambele sensuri de mers.Update: victima a fost transportata la UPU PetrosaniUpdate 19.15: Barbatul a decedat la spital."Au intervenit echipaje SMURD si ale Ambulantei ... citeste toata stirea