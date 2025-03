Accident in Pestisani. Patru raniti -update

Patru persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate patru autoturisme. Toatele cele patru victime au fost transportate la spital.Stire initiala: Trei masini au fost implicate intr-un accident de circulatie care a avut loc, duminica, in comuna Pestisani. Potrivit pompierilor, o persoana este incarcerata."In urma cu cateva minute, am fost ... citește toată știrea