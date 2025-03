Accident in Plopsoru

Un accident de circulatie a avut loc pe drumul national 66, in comuna gorjeana Balteni. Un barbat a fost ranit dupa ce s-au ciocnit doua masini care mergeau in aceeasi directie. Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari."Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca un barbat, de 38 de ani, din Plopsoru, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Balteni, din directia localitatii Turceni catre Rovinari, ar fi intrat in coliziune cu un ... citește toată știrea