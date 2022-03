Accident in spatele Prefecturii Gorj

Un accident rutier cu doua victime a avut loc duminica in Targu Jiu, chiar in spatele Prefecturii Gorj. Accidentul ar fi avut loc chiar pe trecerea de pietoni.Politistii sunt la fata locului, pentru cercetarea cauzelor accidentului.actualizare: Potrivit IPJ Gorj, o femeie a murit si un barbat este grav ranit, soferul care a produs accidentul fiind beat. "Din cercetarile efectuate, a reiesit ca un barbat de 47 de ani, din Municipiul Targu Jiu, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe ... citeste toata stirea