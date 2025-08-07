Editeaza

Accident in toiul noptii la Stadionul Municipal

Sursa: Pandurul
Joi, 07 August 2025, ora 10:00
Un accident a avut loc azi-noapte, in apropierea stadionului din Targu Jiu. Un autoturism marca a pierdut controlul directiei si a intrat direct in steagurile arborate in zona amenajata de Primarie. Impactul a fost puternic: masina a distrus steagurile, florile ornamentale si bordurile din zona, oprindu-se in ...citește toată știrea

Pandurul
