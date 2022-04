Accident produs de un sofer baut

Un gorjean a fost condamnat la 1 an si 2 luni de inchisoare, cu suspendare, dupa ce a produs un accident rutier, fiind in stare de ebrietate. Hotararea data zilele trecute de Judecatoria Targu Jiu nu este definitiva.Fapta s-a petrecut in luna mai 2021, cand barbatul a condus pe strada Slobozia din Targu Jiu, avand o concentratie de alcool in sange peste limita legala, de 1.94 g ‰, producand un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Acesta a pierdut controlul directiei si a ... citeste toata stirea