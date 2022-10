Accident rutier la Pistestii din Deal

Un accident de circulatie a avut loc in urma cu doar cateva minute pe Drumul National 67, in localitatea Pistestii din Deal. Din cauza acestui eveniment, traficul se desfasoara cu dificultate pe una dintre benzi.Din primele informatii, se pare ca soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat cu autoturismul in parapetul montat special pentru separarea sensurilor de mers. Asta a facut si ca masina sa nu ajunga pe contrasens, dar a ricosat intr-un alt autoturism, aflat pe ... citeste toata stirea