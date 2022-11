Accident rutier: un pieton a decedat!

Un accident rutier a avut loc in urma cu doar cateva minute in localitatea Capreni. Din primele informatii, un pieton a fost lovit mortal de un autoturism. Echipele de salvare au fost solicitate la fata locului, dar nu au mai putut face nimic pentru a salva viata victimei.Persoana decedata este o femeie in virsta de 83 de ani."La data de 15 noiembrie a.c., Sectia 8 Politie Rurala Stoina a fost sesizata prin apelul unic de urgenta, cu privire la producerea unui eveniment rutier in ... citeste toata stirea