Accident si in Balesti. O masina a intrat intr-un cap de pod!

Noaptea accidentelor pe soselele din Gorj. Un eveniment rutier a avut loc si in comuna gorjeana Balesti. O masina a intrat intr-un cap de pod. La fata locului au ajuns mai multe echipaje de la Salvare, ISU si Politie.In urma impactului, o femeie a fost ranita si a fost transportata la spitalul din Targu Jiu."Am fost solicitati sa intervenim la un accident in comuna Balesti in care a fost implicat un autoturism care a lovit cu cap de pod.La fata locului, s-au deplasat un echipaj pentru ... citeste toata stirea