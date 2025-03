Accident- soferul a fugit de la locul evenimentului rutier

Politistii din Targu Jiu au fost sesizati printr-un apel la 112 cu privire la un accident rutier soldat cu victime, produs in localitatea Dragutesti. Impactul a rezultat in ranirea conducatorului auto de 27 de ani, precum si a unui pasager de 56 de ani aflat in acelasi autoturism. Ambii au fost transportati cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale de specialitate.O echipa operativa din cadrul Biroului Rutier s-a deplasat de urgenta la fata locului, stabilind ca un barbat ... citește toată știrea