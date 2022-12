Accident spectaculos la Polovragi

Imagini spectaculoase Ia Polovragi unde o masina a ajuns pe plafonul alteia.Din primele informatii de la fata locului, accidentul a avut loc in urma unei depasiri in intersectie.Stire in curs de actualizare.Actualizare 14.24: Politia a transmis ca trei persoane au fost ranite in urma accidentului. Vinovat ar fi fost un sofer care a facut o depasire neregulamentara.La data de 24 decembrie a.c., Politia Orasului Novaci au fost sesizata despre un eveniment rutier produs in comuna Polovragi. ... citeste toata stirea