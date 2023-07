O vijelie neasteptata a lasat urme devastatoare pe DN 67C - Transalpina, unde un copac cazut a lovit un autoturism in mers. Doua persoane se aflau in masina in momentul impactului devastator, iar in urma accidentului, una dintre ele si-a pierdut viata.Fortele de interventie au sosit rapid la locul tragediei, insa, din nefericire, pentru o femeie in varsta de 64 de ani, nu s-a mai putut face nimic. Aceasta a fost declarata decedata in urma impactului. Celalalt ocupant al masinii, un barbat de ... citeste toata stirea