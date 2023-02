Accident Vart- soferul era baut. Patru persoane ranite

Soferul care a provocat accidentul de la Vart, in apropiere de Rovinari, era baut, au constatat politistii.Potrivit IPJ Gorj, soferul are 26 de ani si este din Vilcea: "Din primele verificari efectuate, s-a constatat faptul ca, un tanar de 26 de ani, din comuna Costesti, judetul Valcea in timp ce conducea un autoturism din directia Targu-Jiu-Rovinari, in conditii ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, intr-o curba la stanga a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in ... citeste toata stirea