Accidentul cu cinci decese, posibil provocat

Accidentul de la Suceava, in care au murit cinci persoane, este posibil sa fi fost provocat. Un tanar de 28 de ani avea trei copii in masina si ar fi vrut sa se sinucida, dupa o cearta cu concubina.Tanarul si copilul cel mic, de 3 ani, au murit, iar ceilalti doi copii sunt raniti, la spital. Mama copiilor este la munca in strainatate.Tanarul de 28 de ani a intrat inexplicabil pe contrasens si a lovit o masina in care erau un instructor auto si doi cursanti. Toti trei au murit pe loc. ... citește toată știrea