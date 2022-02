"In temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., dispune achitarea inculpatului Pigui Cosmin, pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals in declaratii, prev. de art. 47 rap. la art. 326 alin. (1) C. penal, intrucat fapta nu e prevazuta de ... citeste toata stirea