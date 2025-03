Acrosat de masina, in Turcinesti

Un gorjean a ajuns la Urgente dupa ce a fost acrosat de un autoturism. Impactul a avut loc in apropierea podului de la Turcinesti."Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca un barbat, de 41 de ani, din comuna Stanesti, in timp ce conducea un autoturism din directia localitatii Turcinesti catre Targu Jiu, in zona podului Turcinesti, ar fi acrosat un barbat, de 55 de ani, din Targu ... citește toată știrea