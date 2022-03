Acte aditionale pentru grupul 5 de la Rovinari

Complexul Energetic Oltenia trebuie sa accelereze punerea in functiune a grupului energetic nr. 5 de la termocentrala Rovinari, aflat in modernizare de cativa ani.Totul in contextul crizei energetice care se anunta a fi una de durata, pe fondul razboiului din tara vecina, Ucraina. Premierul Ciuca a lansat chiar luna mai 2022 ca termen, ceea ce este putin probabil sa se intample.Oricum, au fost deja facute acte aditionale cu firmele care se ocupa ... citeste toata stirea