Actiune a politistilor in scoli

Politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat o activitate preventiv-educativa, in cadrul proiectului Eroii Internetului, derulat de Politia Romana la nivel national, la care au participat aproximativ 70 de elevi ai Scolii Gimnaziale "Pompiliu Marcea", din municipiul Targu-Jiu si 4 cadre didactice, transmite IPJ Gorj.Proiectul Eroii Internetului are ca scop invatarea elevilor cum sa exploreze lumea digitala in siguranta, iar acest scop poate fi atins prin ... citeste toata stirea