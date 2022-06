Primaria Rovinari anunta cetatenii ca marti, 7 iunie, va avea loc o actiune de dezinsectie, pentru eliminarea insectelor."Avand in vedere ca temperaturile ridicate de afara inregistrate in ultima perioada au favorizat aparitia tantarilor, capuselor si a altor insecte, am luat masura dezinsectiei tuturor zonelor cu vegetatie abundenta, parcuri si spatii verzi, ... citeste toata stirea