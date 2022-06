Adjunctul IPJ Gorj si-a dat in judecata sefii

Ion Fratilescu, adjunctul IPJ Gorj, sanctionat cu mustrare scrisa de catre superiori dupa ce o crima a fost comisa anul trecut in Baia de Fier, a cerut in instanta anularea sanctiunii, iar Tribunalul Gorj i-a admis cererea.Mai mult decat atat, instanta obliga MAI si IGPR sa-i plateasca lui Fratilescu 2000 de lei, cheltuieli de judecata. Sentinta nu este definitiva, ci cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Adjunctul Politiei din Gorj nu este singurul care a considerat ... citeste toata stirea