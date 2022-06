Scandal intr-o sala de jocuri de noroc! Un tanar in varsta 20 de ani a amenintat cu un cutit un adolescent. Martorii au chemat politia, iar agresorul s-a ales cu dosar penal.Evenimentul s-a petrecut in orasul Bumbesti-Jiu."Politistii s-au deplasat la fata locului, ocazie cu care au stabilit faptul ca, un tanar de 20 de ani, din orasul Bumbesti-Jiu, in timp ce se afla in terasa unei sali de jocuri din aceeasi localitate, ... citeste toata stirea