Adrian Tudor: Prioritatea mea este implementarea dosarului UNESCO

foto: Adrian Tudor, viceprimar municipiul Targu JiuViceprimarul municipiului Targu Jiu, Adrian Tudor, a clarificat recent prioritatile sale in cadrul administratiei locale, subliniind ca activitatea sa este axata strict pe implementarea cerintelor pentru inscrierea ansamblului monumental in Patrimoniul Mondial UNESCO.Adrian Tudor considera ca proiectul UNESCO este unul de maxima importanta pentru oras si nu ar trebui sa fie eclipsat de discutii despre persoane aflate in functii ... citește toată știrea