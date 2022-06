Afacere profitabila in Gorj. Creste vaci scotiene!

Fermierii gorjeni se reorienteaza in functie de vremuri si profit. Pentru ca Baltata romaneasca nu mai este de mult profitabila, un fermier din Gorj a pariat pe vitele scotiene, mai exact, cele din rasa Angus. De la doar cateva vite a ajuns, in opt ani, la peste 200 de capete. Afacerea merge brici. Cererea de carne este atat de mare incat nu are sa vanda cat s-ar cumpara. Carnea de Black sau Red Angus este superioara vitei comune. Are mai putin colesterol, mai multe proteine, vitamine si ... citeste toata stirea