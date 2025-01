Afacerea cu seminte a unei familii din Tismana. Ce plante si care sunt preturile

Din dorinta de a crea comunitati si a incuraja stilul de viata sanatos, dar mai ales produse bio, o tanara familie stabilita in satul Gornovita din Tismana, vine in sprijinul celor pasionati de gradinarit dar si a celor care aleg sa practice permacultura cu seminte din surplusul propriu."In intampinarea noul sezon de gradinarit va pun la dispozitie o parte din munca noastra din 2024, o varietate de seminte pentru o gradina diversa si bogata. Biogradina Tismana este o gradina de familie in ... citește toată știrea