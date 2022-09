After school la primarie

Inceputul noului an scolar aduce noi beneficii pentru elevii din comuna Turburea. Edilul, Ion Birca, a transformat fostul sediu al primariei intr-un after school: "In fosta primarie facem un fel de after school. Lunea, miercurea si vinerea aducem copiii din Poiana si Turburea, isi pregatesc lectiile pentru urmatoarea zi, le dam o masa calda", a afirmat primarul.Programul after school a inceput sa functioneze de saptamana aceasta. Reprezentantii primariei se arata constant interesati de ... citeste toata stirea