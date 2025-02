Agresiune intre doi barbati, intr-o cladire abandonata. Unul locuia acolo

Un barbat de 49 de ani, din Turceni a fost retinut dupa ce a patruns intr-o cladire abandonata, unde un om al strazii isi improvizase propria locuinta in zona Colonia Turceni, si l-a lovit pe acesta.Omul strazii, deranjat de patrunderea barbatului in incinta, l-a agresat, lovindu-l pe acesta cu pumnul in zona fetei si cu un obiect ascutit in zona gatului. Acesta are 53 de ani si este din Ionesti.Cu ocazia cercetarilor efectuate de politisti, s-a stabilit ca, in jurul orei 05:00, un barbat, de ... citește toată știrea