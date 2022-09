AJF Gorj a stabilit programul la grupele de juniori

In curand vor debuta in campionatele de juniori echipele de Juniori C,D si E care activeaza la nivelul campionatului judetean Gorj. Miercuri a avut loc, la sediul Asociatiei Judetene de Fotbal Gorj si tragerea la sorti pentru aceste grupe de copii.La sediul AJF Gorj a avut loc miercuri, in prezenta reprezentatilor cluburilor de copii si juniori, tragerea la sorti a programului in competitiile de juniori C, D si E, intreceri organizate de asociatia de fotbal judeteana. Cu aceasta ocazie s-a ... citeste toata stirea