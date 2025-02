Ajutor financiar de 1 000 de lei pentru pensionari in 2025

O categorie de pensionari va beneficia de un ajutor financiar in valoare de 1.000 de lei, in ciuda anularii indexarii indemnizatiilor incasate de varstnici. Guvernul nu s-a decis cand ar urma sa fie acordati banii si cine sunt beneficiarii.In urma adoptarii "ordonantei trenulet" au fost introduse masuri de austeritate, iar printre cei afectati se numara inclusiv pensionarii. Astfel, indexarea pensiilor a fost anulata in acest an. Pentru a micsora efectele acestei masuri, Guvernul va acorda ... citește toată știrea