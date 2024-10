Alerta pe telefon: Aer nesanatos in Targu Jiu!

Targujienii sunt tot mai ingrijorati de calitatea aerului pe care il respira. De cateva zile bune, pe ecranele telefoanelor mobile este afisat un mesaj care i-a pus, pe oameni, pe ganduri. Mesajul are legatura cu aerul din oras care ar fi "nesanatos".Mesajul a fost afisat atat in miezul zilei, cat si noaptea, iar asta ii ingrijoreaza pe targujieni, mai ales ca nu gasesc nicio explicatie pentru situatia in care se afla."Am vazut acest mesaj si, recunosc, in prima zi l-am ignorat, apoi am ... citește toată știrea