Termenul pentru finalizarea lucrarilor de pe Calea Eroilor a fost inregistrat pentru finalul lunii aprilie. Cu toate acestea, proiectul nu a fost dus la bun sfarsit, iar Calea Eroilor se afla inca sub procesul de constructie."Proiectul acesta cu Calea Eroilor a depasit 5 ani si mai avem putin si il ducem in clasa I. In continuare ni se refuza niste raspunsuri de bun simt. Dupa mai multe prelungiri, s-a anuntat ca lucrarea va fi finalizata la sfarsitul lunii aprilie. Uite ca suntem pe 3 mai si ... citeste toata stirea